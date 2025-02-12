Рома Довбика визначилася із головним претендентом на посаду тренера, який змінить Раньєрі

Колишній тренер Лаціо Мауріціо Саррі є головним претендентом на посаду наставника Роми після відходу Клаудіо Раньєрі по завершенні сезону.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

66-річний спеціаліст залишається без роботи після розставання з Лаціо у березні 2024 року. Він за власним бажанням подав у відставку зі своєї посади, незважаючи на контракт до літа 2025 року.

До римського клубу Саррі тренував ряд інших клубів, серед яких Наполі, Челсі, Ювентус, Емполі та ряд команд із нижчих дивізіонів.

У його активі – чемпіонський титул зі "Старою синьйорою" (2019/20) та тріумф у Лізі Європи з Челсі (2018/19).

Зараз Рому очолює Клаудіо Раньєрі. Він, за інформацією джерела, залишиться на своїй посаді до кінця сезону, а влітку отримає керівну посаду в структурі клубу.

Нагадаємо, у складі Роми грає український форвард Артем Довбик. Нападник забив 13 м'ячів і віддав три асисти у 32 матчах за "вовків" у всіх турнірах.