Довбик провів перше тренування з Ромою

Український футболіст Артем Довбик провів перше тренування зі своїм новим клубом, італійською Ромою.

Про це повідомляє пресслужба римлян.

Українського футболіста "прихопили" у квадраті, після чого йому довелося робити відтискання від землі, але вже після цього він зміг відзначитися голом у грі на половині поля.

Зазначимо, в минулому сезоні за каталонську Жирону Артем забив 24 голи та віддав 10 асистів у 39 матчах (36 у Ла Лізі та 3 в Кубку Іспанії). Така результативність допомогла йому випередити всіх конкурентів у боротьбі за трофей Пічічі, яким нагороджується найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Нагадаємо, трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.