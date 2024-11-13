Довбик пропустив тренування збірної України та може повернутися до Риму

Форвард Роми та збірної України Артем Довбик пропустив тренування національної команди.

Цю інформацію повідомляє Corriere Giallorosso.

Футболіст приєднався до інших гравців у розташуванні збірної 12 листопада. Проте він не брав участь у заняттях з іншими.

Нагадаємо, що участь Артема Довбика у матчах Ліги націй знаходиться під великим питанням через біль у коліні.

Медичний персонал збірної у співпраці з лікарями Роми прийме рішення, чи варто 27-річному форварду залишатися у розташуванні України, чи йому краще буде повернутися до Італії.

Раніше стало відомо, бригада з якої країни працюватиме на матч України з Грузією, який відбудеться 16 листопада.