Партнер Довбику: Рома цікавиться півзахисником Барселони

Італійська Рома цікавиться 21-річним гравцем каталонської Барселони Ансу Фаті.

Про це повідомляє Todofichajes.

За інформацією джерела, Фаті був близький до відходу з команди влітку 2025 року, але мав намір засяяти під керівництвом Ганса-Дітера Фліка. Однак "блаугранас" більше не розраховують на свого гравця, тому його трансфер в інший клуб не за горами.

Джерело зазначає, що "вовки" вже розпочали переговори із "синьо-гранатовими" щодо переходу гравця. Наразі невідомо, буде це повноцінний трансфер чи оренда, але, швидше за все, це відбудеться у зимове трансферне вікно.

Зауважимо, що Фаті дебютував за Барселону у сезоні-2019/20, коли гравцю було лише 16 років. У той сезон іспанець побив чимало рекордів, зарекомендувавши себе як новий гравець покоління в каталонському клубі. Однак, згодом вінгер отримав розрив меніска та провів майже рік у лазареті.

В сезоні-2023/24 21-річний вінгер провів 30 матчів за Брайтон, відзначившись 4 голами та одним асистом. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 млн євро.

Нагадаємо, за Рому виступає український нападник Артем Довбик. Нещодавно стало відомо, що українець може отримати в конкуренти форварда Мілана