Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик може відновитися до матчу з Комо

Олександр Булава — 25 лютого 2025, 20:17
Довбик може відновитися до матчу з Комо
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Роми Артем Довбик може відновитися до матчу з Комо в італійській Серії А.

Про це повідомляє Il Romanista.

27-річний українець пропустив матч з Порту та з Монцою через пошкодження привідного м’язу стегна, яке нападник отримав під час тренування команди в середу, 19 лютого. Сьогодні форвард тренувався за індивідуальною програмою та очікується, що він зможе повернутися вийти на поле у недільному матчі.

Зазначимо, що це не перша м'язова травма Довбика в цьому сезоні, оскільки вже на початку сезону він пропустив 8 днів. Однак його стан не викликає серйозних побоювань в Ромі, і тому є велика ймовірність, що українець відновиться до матчу з Комо (точну дату якого ще не визначено, 2-3 березня).

Напередодні Рома дізналася суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Артем Довбик

Іменитий партнер Довбика не продовжуватиме контракт з клубом
Довбик влітку може змінити клубну прописку в Серії А
Довбик не потрапив у заявку Роми на матч проти Монци
"Пічічі" проти команди Пічічі, Трубін спробує взяти реванш у Барси. Підсумки жеребкування єврокубків
Довбик пропустить наступний матч Роми

Останні новини