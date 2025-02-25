Український нападник Роми Артем Довбик може відновитися до матчу з Комо в італійській Серії А.

Про це повідомляє Il Romanista.

27-річний українець пропустив матч з Порту та з Монцою через пошкодження привідного м’язу стегна, яке нападник отримав під час тренування команди в середу, 19 лютого. Сьогодні форвард тренувався за індивідуальною програмою та очікується, що він зможе повернутися вийти на поле у недільному матчі.

Зазначимо, що це не перша м'язова травма Довбика в цьому сезоні, оскільки вже на початку сезону він пропустив 8 днів. Однак його стан не викликає серйозних побоювань в Ромі, і тому є велика ймовірність, що українець відновиться до матчу з Комо (точну дату якого ще не визначено, 2-3 березня).

Напередодні Рома дізналася суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи.