Довбик: Коли граєш проти збірних, то легких суперників немає

Форвард національної збірної України Артем Довбик розповів, що гра проти Азербайджану не була легкою, адже суперник добре налаштувався.

Про це нападник сказав під час флеш-інтерв'ю.

"Коли граєш проти збірних, немає легких суперників. Всі налаштовуються, всі віддаються на максимум. Так, десь пропустили цей гол у роздягальню, і він нас трохи струсанув, але добре, що так все закінчилося. Головне – 3 очки. Ми налаштовувалися на те, що нам потрібно забивати, потрібно домінувати, навантажувати їх захисників, грати швидше, щоб вони втомлювалися і ми знаходили свої шанси для того, щоб забити гол", – сказав нападник.

Збірна України перемогла Азербайджан з рахунком 2:1 у відборі до ЧС-2026. У складі "синьо-жовтих" забитими голами відзначилися Олексій Гуцуляк та Руслан Малиновський.

Також Сергій Ребров повідомив про травму ключового гравця збірної України у матчі кваліфікації до чемпіонату світу.