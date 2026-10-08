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Вундеркінд Арсенала отримав три відзнаки від Книги рекордів Гіннеса

Денис Іваненко — 8 жовтня 2026, 12:44
Вундеркінд Арсенала отримав три відзнаки від Книги рекордів Гіннеса
Макс Доуман
Getty Images

Юному півзахиснику лондонського Арсенала Максу Доуману вручили одразу три сертифікати про внесення до Книги рекордів Гіннеса.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Доуман став наймолодшим гравцем, який зіграв у Лізі чемпіонів (15 років і 308 днів). Він перевершив рекорд Юссуфи Мукоко з дортмундської Боруссії.

Своє друге досягнення в минулому сезоні Макс встановив у березні. Він став наймолодшим автором гола в історії Прем'єр-ліги (16 років і 73 дні).

А у травні Доуман став наймолодшим переможцем АПЛ (16 років і 139 днів). Він побив попередній рекорд Філа Фодена з Манчестер Сіті.

Зазначимо, що юний футболіст загалом провів 15 поєдинків за першу команду "канонірів". У них він забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

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