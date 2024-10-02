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Марадону перепоховають у спеціальний мавзолей, який зведуть у 2025 році

Олексій Мурзак — 2 жовтня, 15:20
Марадону перепоховають у спеціальний мавзолей, який зведуть у 2025 році
Дієго Марадона
Getty Images

Останки легендарного нападника збірної Аргентини Дієго Марадони помістять у спеціальний мавзолей, який буде зведено в Буенос-Айресі.

Про це повідомляє Clarin.

Аргентинський суд вже схвалив перенесення останків Марадони з цвинтаря Белья-Віста муніципалітету Сан-Мігель, де його було поховано, у майбутній мавзолей, що розміститься неподалік від президентського палацу.

Повідомляється, що споруда буде побудована в столичному районі Пуерто-Мадеро. Терміни її зведення – 2025 рік.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року на 61-му році життя. Офіційною причиною смерті є гострий набряк легень внаслідок серцевої недостатності.

Дієго Марадона

Дієго Марадона

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