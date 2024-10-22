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Cин Дієго Марадони очолив іспанський клуб

Руслан Травкін — 22 жовтня, 22:55
Cин Дієго Марадони очолив іспанський клуб
Facebook U.D. Ibarra

Іспанський клуб Ібарра, який грає у 5-му за силою дивізіоні країни, оголосив про призначення Дієго Марадони-молодшого на посаду головного тренера.

Відповідну інформацію опублікувала клубна пресслужба.

38-річний Дієго має досвід роботи тренером. Він очолював Наполі Юнайтед, Помпей та Монтекальчо, які грали у нижчих дивізіонах Італії.

Ібарра була заснована у 1969 році. Команда за таку тривалу історію вище третього іспанського дивізіону не підіймалася.

Нагадаємо, Марадона-молодший вважає, що батько помер через халатність лікарів і обіцяє, що вони понесуть покарання.

Новий тренер Дієго Марадона

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