Лідер збірної Угорщини може пропустити вирішальні матчі Ліги націй

Півзахисник Ліверпуля та збірної Угорщини Домінік Собослаї зазнав ушкодження перед матчами національної команди у Лізі націй.

Про це повідомляє MLSZ.

Хавбек отримав травму в матчі Ліверпуля з Крістал Пелас (3:1). Домінік залишив поле на 69-й хвилині гри.

У таборі збірної Угорщини у гравця діагностували розтягнення зв'язок коліна. Лікарі національної команди докладають максимум зусиль, аби поставити лідера на ноги перед найближчими поєдинками. Остаточне рішення щодо його участі в матчах ухвалюватимуть безпосередньо перед виходом на поле.

Собослаї цього сезону провів 11 матчів за клуб у всіх турнірах, забивши три голи і віддавши один асист. Капітан збірної Угорщини відіграв чотири поєдинки в Лізі націй цієї осені.

Збірна Угорщини посідає друге місце у групі В2 Ліги націй, випереджаючи на три очки Україну. У листопаді на угорську збірну чекають два важливі матчі Ліги націй УЄФА – 14 листопада з Грузією та 17 листопада з Північною Ірландією.

Раніше повідомлялося, що лідер Челсі залишився поза заявкою збірної Англії на матчі Ліги націй.