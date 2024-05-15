Доля ветеранів Реала визначиться після фіналу ЛЧ

Майбутнє ветеранів мадридського Реала Луки Модрича та Тоні Крооса стане відомим після фіналу Ліги чемпіонів проти німецької Боруссії Дортмунд.

Про це повідомляє Marca.

Зазначається, що на рішення керівництва команди може вплинути результат вирішального матчу.

Читайте також : Фото Дві легенди Реала можуть продовжити контракт із клубом

Для обох футболістів цей кубок може стати 6-им в кар'єрі. У хорвата вони всі будуть у складі "вершкових", а ось німець має один з Баварією.

Нагадаємо, фінал ЛЧ відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

У півфінальних протистояннях Реал виявився сильнішим за Баварію, а Боруссія двічі перемогла ПСЖ.