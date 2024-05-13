Дві легенди Реала можуть продовжити контракт із клубом

Півзахисники Реала Лука Модрич та Тоні Кроос можуть підписати новий контракт із клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Обидва хавбеки відкриті до продовження угоди. Рішення може бути прийнято протягом цього тижня.

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Зазначається, що захисник команди Начо Фернандес покине команду.

🚨⚪️ Key week ahead for several Real Madrid players to decide their future. Key hours.



❗️ As reported yesterday, Toni Kroos and Luka Modrić cases are still open — despite previous pacts/plans in March, anything can still happen.



Nacho, expected to leave 🇪🇸



More to follow soon. pic.twitter.com/XxKjdm4eeF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2024

Кроос виступає за "вершкових" з 2014 року. У поточному сезоні він відіграв 45 матчів за свій клуб, забив 1 м'яч та віддав 8 результативних передач. Повідомлялося, що німець відмовився від пропозиції з Саудівської Аравії.

Модрич грає за Реал з 2012 року. Володар Золотого м’яча-2018 провів 43 матчі в нинішньому сезоні, у яких відзначився 2 голами та 8 асистами. Напередодні хорват перевершив клубний рекорд Ференца Пушкаша.

Начо є вихованцем мадридського клубу. Він дебютував за першу команду у 2011 році. Загалом за "вершкових" футболіст зіграв 355 матчів у всіх турнірах. В його активі 16 голів та 9 результативних передач.

Контракт 34-річного іспанця з клубом діє до літа 2024 року. У поточному сезоні він провів 41 поєдинок за Реал та зробив один асист.