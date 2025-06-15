Арсенал припинив переговори щодо Дьокереша

Керівництво лондонського Арсенала заморозило переговори зі Спортингом щодо трансферу шведського нападника Віктора Дьокереша.

Про це повідомляє Record.

За їхньою інформацією, Спортинг вимагає за Дьокереша 80 мільйонів євро. Керівництво Арсенала вважає таку суму завищеною та наразі не має наміру вести переговори щодо трансферу. Лондонський клуб переключив свою увагу на Беньяміна Шешко з РБ Лейпциг.

Рішення Арсенала ставить у незручне становище самого Дьокереша. Форвард розглядає "Канонірів" як пріоритетний варіант продовження кар’єри. Заради переходу в Арсенал він уже відхилив пропозицію від Манчестер Юнайтед.

У сезоні-2024/25 Віктор Дьокереш забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах Спортинга.