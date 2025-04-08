Зірковий хавбек Манчестер Юнайтед може стати одноклубником Ярмолюка

Головний тренер Брентфорда Томас Франк не став зачиняти двері перед можливим поверненням в клуб Крістіана Еріксена.

Слова 51-річного данця наводить Goal.

Цього літа Еріксен залишить Манчестер Юнайтед, оскільки 33-річний хавбек не отримав від манкуніанців нового контракту.

До свого періоду на "Олд Траффорд" Еріксен виступав саме за "бджіл", куди він може повернутися.

"Крістіан – фантастичний гравець і, мабуть, найкращий данський гравець за останній час. Я думаю, що ми бачили зовсім недавно проти Португалії, що він все ще перебуває в дуже хорошій формі. Немає сумнівів, що він дійсно ще хоче грати, і він дуже добре провів час, коли був з нами. Я відкритий для всіх гравців, але, звичайно, є багато речей, над якими потрібно попрацювати, коли справа доходить до трансферів. Я б сказав, що нічого не закрито", – сказав Франк.

При цьому наставник команди Єгора Ярмолюка не став відповідати на питання, чи вже обговорював він із Еріксеном потенційне возз'єднання.

"Я не можу бути настільки конкретним, і зазвичай я кажу, що мені дуже подобається говорити про гравців, які є в мене. А якщо мені доводиться говорити про інших, я зазвичай кажу, що це може бути Роналду або Мессі, оскільки про них трохи безпечніше говорити. Тож я не можу відповісти на це питання".

Крістіан Еріксен виступав за Брентфорд у другій частині сезону-2021/22, після чого він безкоштовно перейшов у Манчестер Юнайтед. У складі команди Франка гравець провів 11 матчів, у яких відзначився одним голом та 4 всистами.

Нещодавно Крістіан зіграв свій 100-й поєдинок у складі "червоних дияволів". За майже три роки в МЮ данець записав на свій рахунок 7 голів та 17 результативних передач.

Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед відправиться в азійське турне всього за кілька днів після закінчення сезону АПЛ.