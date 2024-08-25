Повернення з лазарету — Рух повідомив про відновлення ключових гравців

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов зможе розраховувати на Олексія Сича та Дениса Слюсаря, які повернулись з лазарету.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, гравці будуть доступні на матч 4 туру Української Прем'єр-ліги. Вони пропустили попередній матч проти ЛНЗ через пошкодження.

Їхнє повернення у стрій команди стане дуже вчасне, адже львів'янам ще не можуть допомогти такі гравці як: Юрій Климчук, Богдан Слюбик, Марко Сапуга, Євген Пастух, Ростислав Лях, Плюмен, які відновлюються після травм.

Нагадаємо, сьогодні, 25 серпня, відбудеться матч між львівським Рухом та Зорею у рамках чемпіонату України. Початок — о 15:30 за київським часом.