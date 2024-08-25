Полісся прийматиме Оболонь, Рух зіграє у Львові проти Зорі в 4 турі УПЛ
Ураїнська Прем'єр-ліга
Сьогодні, 25 серпня, відбудуться 3 матчі четвертого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.
Полісся на власному полі прийме Оболонь. Рух зіграє у Львові проти Зорі. Кривбас зустрінеться з Інгульцем.
Чемпіонат України — УПЛ
4 тур, 25 серпня
13:00. Полісся — Оболонь
15:30. Рух — Зоря
18:00 Кривбас — Інгулець
Нагадаємо, вчора Олександрія сенсаційно перемогла донецький Шахтар. Після чотирьох турів у підопічних Ротаня 9 набраних очок, вони розташувались на першому місці у турнірній таблиці УПЛ.