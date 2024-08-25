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Полісся прийматиме Оболонь, Рух зіграє у Львові проти Зорі в 4 турі УПЛ

Володимир Кук — 25 серпня, 07:00
Полісся прийматиме Оболонь, Рух зіграє у Львові проти Зорі в 4 турі УПЛ
Ураїнська Прем'єр-ліга

Сьогодні, 25 серпня, відбудуться 3 матчі четвертого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Полісся на власному полі прийме Оболонь. Рух зіграє у Львові проти Зорі. Кривбас зустрінеться з Інгульцем.

Чемпіонат України — УПЛ
4 тур, 25 серпня

13:00. Полісся — Оболонь

15:30. Рух — Зоря

18:00 Кривбас — Інгулець

Нагадаємо, вчора Олександрія сенсаційно перемогла донецький Шахтар. Після чотирьох турів у підопічних Ротаня 9 набраних очок, вони розташувались на першому місці у турнірній таблиці УПЛ.

Інгулець Кривбас Оболонь Полісся Розклад матчів Рух Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

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