Полісся прийматиме Оболонь, Рух зіграє у Львові проти Зорі в 4 турі УПЛ

Сьогодні, 25 серпня, відбудуться 3 матчі четвертого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Полісся на власному полі прийме Оболонь. Рух зіграє у Львові проти Зорі. Кривбас зустрінеться з Інгульцем.

Чемпіонат України — УПЛ

4 тур, 25 серпня

13:00. Полісся — Оболонь

15:30. Рух — Зоря

18:00 Кривбас — Інгулець

Нагадаємо, вчора Олександрія сенсаційно перемогла донецький Шахтар. Після чотирьох турів у підопічних Ротаня 9 набраних очок, вони розташувались на першому місці у турнірній таблиці УПЛ.