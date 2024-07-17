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Дніпро-1 виселять з бази у Придніпровську та з Дніпро-Арени

Володимир Кук — 17 липня, 19:25
Дніпро-1 виселять з бази у Придніпровську та з Дніпро-Арени

Дніпро-1 залишиться без бази у Придніпровську та покине Дніпро-Арену.

Про це повідомляє FCDNIPRO.COM.

За інформацією джерела, усіх співробітників клубу вже звільнено, а з 19 липня територія буде порожня. Також об'єкт вже прийняли представники ПриватБанку. Те саме стосується стадіону "Дніпро-Арена".

Окрім цього, у команди залишається заборгованість перед клубним персоналом, який не виплачується вже 6 місяців.

Нагадаємо, що Дніпро-1 перебуває на межі припинення існування. Клуб вже залишили майже всі футболісти першої команди, жіночий та юнацький колективи не фінансуються, а керівництво вже публічно обмінюється взаємними звинуваченнями.

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