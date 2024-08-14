Спортивний лікар спрогнозував терміни відновлення Камавінги

Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк вважає, що травма центрального півзахисника Реала Едуардо Камавінга не є такою серйозною, як повідомлялося раніше.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Спеціаліст зазначає, що на відео з моментом травмування помітно, що кут не був достатнім для розриву хрестоподібних зв'язок, що і підтвердили попередні обстеження. Він додає, що скоріш за все, мова може йти про медіальну бокову звʼязку коліна. Саме вона є фактором ризику за такого механізму травми.

За його прогнозами, у випадку травми медіальної звʼязки йому прогнозується виліт максимум на 3 місяці, але цей термін може скоротитися до 1-2 місяців.

Нагадаємо, Французький хавбек отримав травму на тренуванні перед грою за 49-й Суперкубок УЄФА між Реалом та Аталантою, яка відбудеться сьогодні 14 серпня, у Варшаві на стадіоні "Народовий". Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що український воротар потрапив у заявку "вершкових" на цей матч. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.