Спортивний лікар – про Ярмоленка: Коли ви бачили, щоб гравець, пропускаючи матч через травму, був в основі вже через 3 дні?

Колишній лікар Руху Дмитро Бабелюк вважає, що неправильний менеджмент травми призвів до того, що Андрій Ярмоленко пропустить жовтневі матчі збірної України в Лізі націй.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Останні дні намагався розібратися з історією травми Ярмоленка і вже підтвердженого рецидиву.

Дуже шкода Андрія, адже виглядає, ніби, незначна травма завадила йому допомогти збірній. Точніше, не сама травма, а, скоріше, її менеджмент. Я не перебуваю у структурі клубу, але коли ви бачили, щоб гравець, пропускаючи матч через травму, був в основі вже через 3 дні після пропуску?

Це виглядало дивно, навіть для мікропошкодження. Сьогодні вже відомо, що мова йде про квадріцепс стегна. І тут, незалежно від того чи це мікротравма мʼязу, чи ушкодження сухожилля, чи його перенавантаження – давати гравцеві потенційні 45-60 хв одразу – дуже ризикована річ.

Не вірю, що це рішення приймалося суто медичним штабом чи тренерським, Андрій теж мав своє слово у цій історії, але, очевидно, прогадали, що призвело до глупого рецидиву, неприпустимого на елітному рівні.

Гіркота історії в тому, що рецидив, як правило, збільшує термін відновлення мінімум вдвічі, що тепер змусить Андрія значно більше часу приділити реабілітації", – написав Бабелюк.