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Спортивний лікар – про Ярмоленка: Коли ви бачили, щоб гравець, пропускаючи матч через травму, був в основі вже через 3 дні?

Ігор Чернявський — 8 жовтня, 11:17
Спортивний лікар – про Ярмоленка: Коли ви бачили, щоб гравець, пропускаючи матч через травму, був в основі вже через 3 дні?
ФК Динамо

Колишній лікар Руху Дмитро Бабелюк вважає, що неправильний менеджмент травми призвів до того, що Андрій Ярмоленко пропустить жовтневі матчі збірної України в Лізі націй.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Останні дні намагався розібратися з історією травми Ярмоленка і вже підтвердженого рецидиву.

Дуже шкода Андрія, адже виглядає, ніби, незначна травма завадила йому допомогти збірній. Точніше, не сама травма, а, скоріше, її менеджмент. Я не перебуваю у структурі клубу, але коли ви бачили, щоб гравець, пропускаючи матч через травму, був в основі вже через 3 дні після пропуску?

Це виглядало дивно, навіть для мікропошкодження. Сьогодні вже відомо, що мова йде про квадріцепс стегна. І тут, незалежно від того чи це мікротравма мʼязу, чи ушкодження сухожилля, чи його перенавантаження – давати гравцеві потенційні 45-60 хв одразу – дуже ризикована річ.

Не вірю, що це рішення приймалося суто медичним штабом чи тренерським, Андрій теж мав своє слово у цій історії, але, очевидно, прогадали, що призвело до глупого рецидиву, неприпустимого на елітному рівні.

Гіркота історії в тому, що рецидив, як правило, збільшує термін відновлення мінімум вдвічі, що тепер змусить Андрія значно більше часу приділити реабілітації", – написав Бабелюк.

Нагадаємо, через пошкодження Ярмоленко пропустив матч проти Гоффенгайма в Лізі Європи (3 жовтня), але вже через три дні взяв участь у поєдинку чемпіонату України з Кривбасом. Після гри стало відомо, що в Андрія стався рецидив, через що він не допоможе збірній Україні в Лізі націй.

Динамо Київ Андрій Ярмоленко Дмитро Бабелюк

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