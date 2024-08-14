Півзахисник Реала отримав травму та пропустить матч за Суперкубок УЄФА
Центральний півзахисник Реала Едуардо Камавінга зазнав пошкодження перед матчем за Суперкубок УЄФА проти італійської Аталанти.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Французький хавбек отримав травму на тренуванні перед грою з тріумфатором Ліги Європи попереднього сезону та пропустить першу офіційну зустріч сезону для "вершкових".
Зазначається, що Камавінзі вдалося уникнути серйозної травми, однак більше деталей про ушкодження стане відомо після обстеження в Мадриді.
У попередньому сезоні Едуардо провів 46 матчів за мадридців у всіх турнірах та віддав 4 асисти.
Поєдинок Реал — Аталанта відбудеться в середу, 14 серпня, на стадіоні "Народовий" у Варшаві. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.