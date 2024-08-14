Півзахисник Реала отримав травму та пропустить матч за Суперкубок УЄФА

Центральний півзахисник Реала Едуардо Камавінга зазнав пошкодження перед матчем за Суперкубок УЄФА проти італійської Аталанти.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Французький хавбек отримав травму на тренуванні перед грою з тріумфатором Ліги Європи попереднього сезону та пропустить першу офіційну зустріч сезону для "вершкових".

🚨⚪️ Eduardo Camavinga will miss the Super Cup final vs Atalanta after injury in training.



More tests will follow in Madrid. pic.twitter.com/uxSNahnjj7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024

Зазначається, що Камавінзі вдалося уникнути серйозної травми, однак більше деталей про ушкодження стане відомо після обстеження в Мадриді.

🚨⚪️ Real Madrid initial tests guarantee that Eduardo Camavinga’s injury in training tonight is not too serious, as @JLSanchez78 reports.



More tests will follow. pic.twitter.com/b9ZPvokfiH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024

У попередньому сезоні Едуардо провів 46 матчів за мадридців у всіх турнірах та віддав 4 асисти.

Поєдинок Реал — Аталанта відбудеться в середу, 14 серпня, на стадіоні "Народовий" у Варшаві. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.