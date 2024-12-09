Сімеоне: Грізманн робить різницю на полі, він завжди віддає все заради Атлетико
Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне висловив своє захоплення грою Антуана Грізманна, чий дубль приніс "матрацникам" вольову перемогу над Севільєю (4:3).
Слова аргентинського наставника наводить Football Espana.
"Є гравці, які роблять різницю, і він один з них. У другому таймі він заграв по-іншому, коли ми перевели його у центр, він став відчувати себе краще. Ось так і вийшов четвертий гол.
Ми його дуже любимо, він хлопець, який завжди віддає все заради Атлетико", – сказав Сімеоне.
Антуан Грізманн записав на свій рахунок 9 голів та 6 результативних передач у 22 матчах Атлетико в усіх турнірах нинішнього сезону.
Наступним суперником "кольчонерос" стане Слован, з яким команда Дієго Сімеоне зіграє у межах основної частини Ліги чемпіонів.
Цей поєдинок відбудеться у середу, 11 грудня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.