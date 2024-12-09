Дубль Грізманна приніс Атлетико перемогу над Севільєю, Вільярреал програв Атлетику: результати 16 туру Ла Ліги

Іспанська Ла Ліга подарувала вболівальникам у неділю, 8 грудня, чотири матчі 16 туру.

Спочатку Реал Сосьєдад забив три голи у ворота Леганеса. Це дозволило баскському колективу піднятися на шосте місце таблиці.

Потім відбувся цікавий поєдинок двох команд, що йдуть у єврокубковій зоні – Атлетик вдома виявився сильнішим за Вільярреал.

Осасуна, яка зараз теж мріє про місце у єврокубках, третій матч поспіль завершила нічийним результатом. Цього разу памплонці не зуміли обіграти Алавес.

У найпізнішій грі Севілья ледь не шокувала Атлетико на Метрополітано, виграючи 3:1 на старті другого тайму. Але Антуан Грізманн оформив дубль, завдяки якому "матрацники" вирвали перемогу в доданий час та скористалися осічкою Барселони.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

16 тур, 8 грудня

Леганес – Реал Сосьєдад 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Мендес 14, 0:2 – Барренечеа 78, 0:3 – Оярсабаль 90+2.

Атлетик – Вільярреал 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Паредес 15, 2:0 – І. Вільямс 69.

Осасуна – Алавес 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – К. Гарсія 1, 1:1 – Будімір, 2:1 – Р. Гарсія 61, 2:2 – К. Гарсія 68.

Атлетико – Севілья 4:3 (1:2)

Голи: 1:0 – Де Пауль 10, 1:1 – Лукебакіо 12, 1:2 – Ромеро 32, 1:3 – Санчес 57, 2:3 – Грізманн 62, 3:3 – Ліно 80, 4:3 – Грізманн 90+4.

Нагадаємо, що днем раніше форвард Барселони Роберт Левандовський повторив гольовий рекорд Ліонеля Мессі у складі каталонського клубу.