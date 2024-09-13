Колишній гравець Челсі та Атлетико влаштував бійку з 19-річним футболістом під час матчу

Екснападник лондонського Челсі та мадридского Атлетіко Дієго Коста потрапив у скандал.

35-річний форвард для відновлення форми після травми грав за молодіжну команду Греміо проти Жувентуде. На почату другого тайму форвард не стримав емоцій і почав бійку з 19-річним гравцем суперника.

Коста був незадоволений підкатом. Дієго швидко підвівся, потім штовхнув та взяв юного гравця за горло. Емоції швидко втихли, але арбітр прийняв рішення вилучити Косту з поля.

Gremio put Diego Costa, yes THAT Diego Costa to play in a u-20 game to regain his rhythm. He ended up fighting with a youngster and getting sent off🤣 pic.twitter.com/n1l28OoYkq — Chris 🇧🇷 (@BRTalents) September 12, 2024

Нападник приєднався до Греміо на початку цього року. Портал Transfermarkt оцінює іспанця в 1,5 млн євро.