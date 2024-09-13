Колишній гравець Челсі та Атлетико влаштував бійку з 19-річним футболістом під час матчу
Роналдо та Дієго Коста
Instagram diego.costa
Екснападник лондонського Челсі та мадридского Атлетіко Дієго Коста потрапив у скандал.
35-річний форвард для відновлення форми після травми грав за молодіжну команду Греміо проти Жувентуде. На почату другого тайму форвард не стримав емоцій і почав бійку з 19-річним гравцем суперника.
Коста був незадоволений підкатом. Дієго швидко підвівся, потім штовхнув та взяв юного гравця за горло. Емоції швидко втихли, але арбітр прийняв рішення вилучити Косту з поля.
Нападник приєднався до Греміо на початку цього року. Портал Transfermarkt оцінює іспанця в 1,5 млн євро.