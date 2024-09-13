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Колишній гравець Челсі та Атлетико влаштував бійку з 19-річним футболістом під час матчу

Руслан Травкін — 13 вересня, 12:13
Колишній гравець Челсі та Атлетико влаштував бійку з 19-річним футболістом під час матчу
Роналдо та Дієго Коста
Instagram diego.costa

Екснападник лондонського Челсі та мадридского Атлетіко Дієго Коста потрапив у скандал.

35-річний форвард для відновлення форми після травми грав за молодіжну команду Греміо проти Жувентуде. На почату другого тайму форвард не стримав емоцій і почав бійку з 19-річним гравцем суперника.

Коста був незадоволений підкатом. Дієго швидко підвівся, потім штовхнув та взяв юного гравця за горло. Емоції швидко втихли, але арбітр прийняв рішення вилучити Косту з поля.

Нападник приєднався до Греміо на початку цього року. Портал Transfermarkt оцінює іспанця в 1,5 млн євро.

Греміо Дієго Коста

Греміо

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