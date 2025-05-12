Збірна України WU-16 завершила перемогою над Марокко Турніру розвитку УЄФА

Дівоча збірна України WU-16 (футболістки не старші 2009 року народження) зіграли свій заключний матч на Турнірі розвитку УЄФА в Хорватії.

"Синьо-жовті" у третьому турі обіграли команду Марокко. Основний час поєдинку завершився внічию – 1:1, а у серії післяматчевих одинадцятиметрових влучнішими були українки, які використали всі свої спроби (5:4).

Турнір розвитку УЄФА

3 тур, 12 травня

Марокко WU-16 – Україна WU-16 1:1 (після пенальті – 4:5)

Голи: 0:1 – 6 Федосенко, 1:1 – 83

Нагадаємо, що в першій зустрічі на Турнірі українські дівчата в серії пенальті зазнали поразки від Угорщини, а у другому поступились Хорватії (0:4). У підсумку українки з 4 очками в активі посіли третє місце.