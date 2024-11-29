Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бельгія – Україна: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 29 листопада 2024, 21:50
Бельгія – Україна: онлайн-трансляція
УАФ

У вівторок, 3 грудня, відбудеться матч-відповідь другого раунду плейоф кваліфікації Євро-2025 з футболу між жіночими збірними Бельгії та України.

Зустріч прийматиме стадіон "Ден Дреф" у бельгійському місті Левен. Стартовий свисток пролунає о 21:15 за Києвом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Українською асоціацією футболу, у прямому етері на Чемпіоні.

Перший матч в турецькій Анталії завершився поразкою української збірної з рахунком 0:2. Переможець двоматчевого протистояння вийде на Євро-2025.

LIVE трансляція Жіноча збірна України з футболу Пряма трансляція

LIVE трансляція

Україна – Бельгія 0:2. Поразка українок у першій грі відбору на Євро-2025
Одеса зіграє з Політехніком, Донбас прийме Мотор у 9 турі чемпіонату України
МСК Харків прийме Кардинал-Рівне, Енергія завітає в гості до Аврори у 7 турі Екстра-ліги
Шторм – Київ Кепіталз: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України
Сокіл Київ – Дніпро Херсон: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

Останні новини