Бельгія – Україна: онлайн-трансляція
УАФ
У вівторок, 3 грудня, відбудеться матч-відповідь другого раунду плейоф кваліфікації Євро-2025 з футболу між жіночими збірними Бельгії та України.
Зустріч прийматиме стадіон "Ден Дреф" у бельгійському місті Левен. Стартовий свисток пролунає о 21:15 за Києвом.
Дивіться відеотрансляцію, організовану Українською асоціацією футболу, у прямому етері на Чемпіоні.
Перший матч в турецькій Анталії завершився поразкою української збірної з рахунком 0:2. Переможець двоматчевого протистояння вийде на Євро-2025.