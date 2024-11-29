Бельгія – Україна: онлайн-трансляція

У вівторок, 3 грудня, відбудеться матч-відповідь другого раунду плейоф кваліфікації Євро-2025 з футболу між жіночими збірними Бельгії та України.

Зустріч прийматиме стадіон "Ден Дреф" у бельгійському місті Левен. Стартовий свисток пролунає о 21:15 за Києвом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Українською асоціацією футболу, у прямому етері на Чемпіоні.

Перший матч в турецькій Анталії завершився поразкою української збірної з рахунком 0:2. Переможець двоматчевого протистояння вийде на Євро-2025.