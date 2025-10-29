Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вікторія – Інгулець: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубку України

Денис Шаховець — 29 жовтня 2025, 12:40
Вікторія – Інгулець: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубку України
ФК Вікторія

У середу, 29 жовтня, на стадії 1/8 фіналу Кубку України буде зіграно поєдинок між сумською Вікторією та Інгульцем із Петрового.

Матч відбудеться у місті Тростянець на стадіоні імені В. Куца. Стартовий свисток запланований на 12:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію від "УПЛ ТБ" у прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, Вікторія здолала на попередніх стадіях полтавську Ворсклу (1:0) та київський Лівий Берег (1:0), а Інгулець вирвав перемогу у протистоянні з Карбоном (2:1) і розгромив Поділля з рахунком 4:1.

LIVE трансляція Вікторія Інгулець Пряма трансляція Кубок України з футболу

LIVE трансляція

Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Кубку України
Динамо – Кривбас: онлайн-трансляція
Кременчук зіграє проти Шторму в чемпіонаті України: онлайн-трансляція
Apple TV стане ексклюзивним транслятором Формули-1 у США з наступного сезону
Хорватія U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2027

Останні новини