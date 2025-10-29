Українська правда
ЛНЗ – Рух: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Кубку України

Денис Шаховець — 29 жовтня 2025, 13:05
У середу, 29 жовтня, на стадії 1/8 фіналу Кубку України буде зіграно поєдинок між черкаським ЛНЗ та львівським Рухом.

Матч відбудеться на МСК Дніпро у Черкасах. Стартовий свисток запланований на 14:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію від "УПЛ ТБ" у прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, обидві команди вже пройшли дві стадії турніру. Рух спочатку обіграв Корміл (2:1), а згодом несподівано розгромив Полісся (3:0).

ЛНЗ, своєю чергою, у Кубку спочатку обіграв Пробій (1:0), а потім здолав Металіст (2:0).

