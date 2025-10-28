Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Кубку України

У середу, 29 жовтня, на стадії 1/8 фіналу Кубку України буде зіграно поєдинок між київським Динамо та донецьким Шахтарем.

Матч відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію від пресслужби Динамо у прямому етері на "Чемпіоні".

Це буде лише третє українське Класичне на цій стадії турніру. Вперше команди зустрілися в 1/8 у 2011 році. Тоді "гірники" перемогли з рахунком 3:2. Вдруге це сталося у 2019-му, перемогу святкували вже динамівці (2:1 у додатковий час).

Зазначимо, що 2 листопада, Шахтар та Динамо знову зіграють між собою, але вже в межах 11-го туру Української Прем'єр-ліги. Матч буде домашнім для "гірників".