Зрада чи просто фото? Син Роналду робить уроки у футболці аргентинського футболіста

Джорджина Родрігес виклала у соцмережах черговий допис. На новому фото був син Кріштіану Роналду, який робить уроки.

Старша дитина видатного футболіста сиділа у футболці аргентинського вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо. Ймовірно, джерсі гравця залишилася у португальця після виступів за "червоних дияволів".

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Цікавим фактом є те, що сам Гарначо є палким фанатом Роналду, не дивлячись на те, як на батьківщині ненавидять легенду Реала. Алехандро навіть святкує голи у стилі свого кумира.

Ronaldo x Garnacho 🔴 pic.twitter.com/B7gDBxRbbZ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 4, 2022

Зазначимо, цього сезону на рахунку 20-річного аргентинця один гол та одна результативна передача у семи матчах АПЛ.

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Натомість Кріштіану Роналду за 6 матчів у межах чемпіонату Саудівської Аравії відзначився 5 голами та 2 асистами.