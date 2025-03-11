Тренерка з Туреччини обійшла дискваліфікацію, керуючи командою з даху автобуса

У Туреччині стався унікальний випадок у футболі: головна тренерка жіночого клубу Ескішехірспора Пинар Конжа, яка була відсторонена від матчів, знайшла нестандартний спосіб керувати командою.

Через дисциплінарне покарання вона не могла бути на лаві запасних, тому… керувала своїми підопічними з даху клубного автобуса!

У попередньому матчі Конжа отримала червону картку за те, що вибігла до лави суперника, захищаючи свою гравчиню. Це призвело до її відсторонення, і під час наступного поєдинку тренерці довелося шукати альтернативний спосіб спостерігати за грою.

"Трибуни були занадто далеко, а от дах автобуса надавав кращий огляд поля", – пояснила Конжа після гри.

Нестандартний підхід тренерки швидко став вірусним у соцмережах, а футбольні фанати захоплено обговорюють її винахідливість.

Попри обмеження, Ескішехірспор зберігає друге місце в турнірній таблиці та вже гарантував собі місце в плейоф.

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Нагадаємо, напередодні тренер Ліона Паулу Фонсека був дискваліфікований до 30 листопада в Лізі 1 за напад на суддю в матчі з Брестом (2:1) у 23 турі.

Окрім цього колишньому наставнику Шахтаря заборонено знаходитися в роздягальні до, під час та після матчів до 15 вересня 2025 року.