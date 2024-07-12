Директор Маккабі Хайфа прокоментував перехід Сироти

Генеральний директор Маккабі Хайфа Галь Альберман привітав Олександра Сироту з переходом у команду.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми раді оголосити про оренду Олександра Сироти на сезон. Попри юний вік, Олександр має досвід боротьби за титули на місцевому рівні та міжнародний досвід у великій кількості компаній. Ми бажаємо Олександру швидкої акліматизації та освоєння його нової домівки та успіхів у викликах", — сказав Альберман.

Нагадаємо, раніше ізраїльське видання повідомляло, що новий клуб Сироти хоче, щоб Олександр отримав ізраїльське громадянство.