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Може отримати ізраїльське громадянство: Сирота близький до переходу в Маккабі

Владислав Уткін — 8 липня, 12:43
Може отримати ізраїльське громадянство: Сирота близький до переходу в Маккабі

Захисник київського Динамо Олександр Сирота, ймовірно, продовжить кар'єру в Маккабі Хайфа.

Про це повідомляє ізраїльське видання One.

За інформацією джерела, перемовини між клубами та гравцем знаходяться на просунутій стадії та близькі до завершення. Маккабі планує орендувати Сироту на рік із можливістю викупу футболіста за 2,5 млн євро влітку 2025 року.

Також зазначається, Маккабі хоче, щоб Сирота отримав ізраїльський паспорт через його єврейське походження. Це дозволить заявити захисника у місцеву лігу в статусі ізраїльтянина, враховуючи доволі суворий ліміт на легіонерів у чемпіонаті.

У минулому сезоні Сирота відіграв 20 матчів у всіх турнірах та відзначився однією гольовою передачею.

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Олександр Сирота

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