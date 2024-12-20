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У нас найменший бюджет: директор Кременя – про розпуск команд

Олександр Булава — 20 грудня 2024, 09:59
У нас найменший бюджет: директор Кременя – про розпуск команд

Директор Кременя Андрій Філь підтвердив інформацію про те, що всім гравцям команди нададуть статус вільних агентів.

Цитує функціонера "Український футбол".

"Ні для кого не секрет, що у нас дуже невеликий бюджет, напевно, найменший у Першій лізі. Зарплати футболістів теж невеликі, тому вирішили дати їм можливість реалізувати себе в інших командах.ї

Хто не знайде собі нові команди, ми будемо готові й надалі з ними працювати навесні. Наразі 9-11 футболістів мають інші варіанти продовження кар’єри на більш вигідних фінансових умовах. У нас така політика, що ми виховуємо гравців і даємо можливість себе показати та розвивати свою кар’єру вже в інших командах", – сказав Філь.

Кремінь посів останнє місце у групі В Першої ліги з 6 очками. У другій частині сезону команда виступить у групі вибування.

Кремінь Андрій Філь

Кремінь

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