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Директор Буковини: Хотілося б зіграти проти Динамо чи Шахтаря в Кубку України

Руслан Травкін — 1 листопада, 09:26
Директор Буковини: Хотілося б зіграти проти Динамо чи Шахтаря в Кубку України
Буковина

Директор чернівецької Буковини Ігор Наболотний хотів би, щоб клубу в Кубку України під час жеребкування випало київське Динамо або донецький Шахтар.

Про це він сказав у коментарі для клубної пресслужби.

"Буковина опинилася в непростій ситуації, тому хотілося після серії з п’яти поєдинків без перемог нарешті досягнути позитивного результату.

Вихід у чвертьфінал Кубка України – історичний момент для всієї Буковини, для міста Чернівці, адже команді вдалося вперше пробитися до цієї стадії.

Звичайно, хотілося б зіграти з топклубом – Динамо чи Шахтарем. У клуб прогнозують у майбутні суперники динамівців. Скажімо так, я не проти такого розвитку подій", – сказав функціонер.

Чвертьфінал та півфінал Кубку України відбудуться у 2025 році (2 та 23 квітня відповідно). Фінальний поєдинок турніру заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення гри за титул має визначити Виконком УАФ.

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