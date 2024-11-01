Директор Буковини: Хотілося б зіграти проти Динамо чи Шахтаря в Кубку України
Директор чернівецької Буковини Ігор Наболотний хотів би, щоб клубу в Кубку України під час жеребкування випало київське Динамо або донецький Шахтар.
Про це він сказав у коментарі для клубної пресслужби.
"Буковина опинилася в непростій ситуації, тому хотілося після серії з п’яти поєдинків без перемог нарешті досягнути позитивного результату.
Вихід у чвертьфінал Кубка України – історичний момент для всієї Буковини, для міста Чернівці, адже команді вдалося вперше пробитися до цієї стадії.
Звичайно, хотілося б зіграти з топклубом – Динамо чи Шахтарем. У клуб прогнозують у майбутні суперники динамівців. Скажімо так, я не проти такого розвитку подій", – сказав функціонер.
Чвертьфінал та півфінал Кубку України відбудуться у 2025 році (2 та 23 квітня відповідно). Фінальний поєдинок турніру заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення гри за титул має визначити Виконком УАФ.