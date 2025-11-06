Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо – Зрінські: відео голів матчу

Богдан Войченко — 6 листопада 2025, 08:30
Динамо – Зрінські: відео голів матчу
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

У четвер, 6 листопада, київське Динамо у номінально домашньому матчі зіграє проти чемпіона Боснії та Герцеговини Зрінські у третьому турі Ліги конференцій УЄФА.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Мотор Люблін Арена" в Польщі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, у другому турі Динамо програло Самсунспору з рахунком 0:3. А до цього кияни поступилися Крістал Пелес. "Біло-сині" розмістились на 34 місці турнірної таблиці Ліги конференцій, не набравши жодного очка.

відеоогляд матчів Динамо Київ Ліга конференцій

Ліга конференцій

Динамо та Шахтар зіграють матчі 3-го туру Ліги конференцій
Шахтар – Брейдаблік: відео голів матчу
Грам – про матч Шахтаря з Брейдабліком: Ліга конференцій дуже важлива для нас
З Динамо поквитались – на черзі Ліга конференцій: прев'ю матчу Шахтар – Брейдаблік
Тренер Зрінськи: Матч проти Динамо буде надзвичайно складним

Останні новини