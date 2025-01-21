Випустити Ярмоленка було правильним рішенням: Шовковський – про нічию Динамо з Галатасараєм

Наставник Динамо Олександр Шовковський поділився враженнями від нічиєї у матчі проти Галатасарая, що відбувся в межах 7 туру основного етапу Ліги Європи, зазначивши, що його команда дала хороший бій супернику.

Слова тренера "біло-синіх" наводить пресслужба УЄФА.

"Хотів би ще раз подякувати Туреччині та Галатасараю за їхню гостинність. Ми знали, наскільки це сильна команда і наполегливо працювали. Ми пропустили 2 голи на початку, водночас нам самим не вистачало майстерності у завершенні.



Нам не вистачало матчів у таких місцях, як це. Уболівальники були неймовірними. Вони відомі по всьому світу. Ми трохи хвилювались стосовно цього на полі, але залишались холоднокровними після тих двох ранніх помилок та в підсумку дали хороший бій.



Заміни також серйозно вплинули, зокрема вихід Ярмоленка в перерві. Я досяг того, що планував у грі всієї команди. За результатом видно, що це було правильне рішення. Я радий цьому", – зазначив Шовковський.