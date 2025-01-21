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Випустити Ярмоленка було правильним рішенням: Шовковський – про нічию Динамо з Галатасараєм

Олексій Мурзак — 21 січня 2025, 20:39
Випустити Ярмоленка було правильним рішенням: Шовковський – про нічию Динамо з Галатасараєм
Олександр Шовковський
ФК Динамо Київ

Наставник Динамо Олександр Шовковський поділився враженнями від нічиєї у матчі проти Галатасарая, що відбувся в межах 7 туру основного етапу Ліги Європи, зазначивши, що його команда дала хороший бій супернику.

Слова тренера "біло-синіх" наводить пресслужба УЄФА.

"Хотів би ще раз подякувати Туреччині та Галатасараю за їхню гостинність. Ми знали, наскільки це сильна команда і наполегливо працювали. Ми пропустили 2 голи на початку, водночас нам самим не вистачало майстерності у завершенні.

Нам не вистачало матчів у таких місцях, як це. Уболівальники були неймовірними. Вони відомі по всьому світу. Ми трохи хвилювались стосовно цього на полі, але залишались холоднокровними після тих двох ранніх помилок та в підсумку дали хороший бій.

Заміни також серйозно вплинули, зокрема вихід Ярмоленка в перерві. Я досяг того, що планував у грі всієї команди. За результатом видно, що це було правильне рішення. Я радий цьому", – зазначив Шовковський.

Як відомо, Андрія Ярмоленко, який відзначився дублем, було визнано одним з найкращих гравців матчу.

Нагадаємо, 21 січня у гостьовому матчі 7-го туру основного етапу Ліги Європи проти турецького Галатасарая (3:3) київське Динамо здобуло перше очко в цьогорічному розіграші другого за престижністю єврокубкового турніру.

Галатасарай Динамо Київ Андрій Ярмоленко Олександр Шовковський Ліга Європи-2024/25

Галатасарай

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