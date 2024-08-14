Рейнджерс — Динамо Київ 0:2: огляд матчу Ліги чемпіонів

Київське Динамо переграло Рейнджерс у межах третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА та вийшло до вирішального раунду відбору в груповий етап турніру.

Огляд зустрічі

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд

Матч-відповідь. 13 серпня

Рейнджерс (Шотландія) — Динамо (Україна) 0:2

Голи: Піхальонок (82), Волошин (84)

Рейнджерс: Батленд — Їлмаз (Девіс, 77), Сауттар, Преппер, Тавернієр, Баррон, Дьоманде (Д.Стерлінг, 68), Жефте, Лоуренс (Матондо, 85), Маккозленд (Черни, 46), Дессерс

Динамо: Бущан — Дубінчак, Михавко, Попов, Караваєв, Шапаренко, Бражко, Буяльський (Піхальонок, 75), Кабаєв (Брагару, 75), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 68)

У завершальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів суперником Динамо буде австрійський Зальцбург, який переграв нідерландський Твенте з рахунком 5:4 за сумою двох матчів.