Динамо обіграло Колос-2 у контрольному матчі

Київське Динамо підчас паузи на матчі національних збірних сьогодні, 14 жовтня провело контрольний матч проти Колоса-2, який виступає у Другій лізі чемпіонату України.

Команда Олександра Шовковського, яка грала без футболістів, які відправилися до національних збірних, в експериментальному складі здобула розгромну перемогу з рахунком 4:0.

Контрольний матч. 14 жовтня

Динамо – Колос-2 – 4:0

Голи: 1:0 – 13 Саленко, 2:0 – 37 Герич (з пенальті), 3:0 – 42 Михайленко, 4:0 – 54 Саленко

У складі Динамо у спарингу виходили такі гравці: Ігнатенко, Попов, Дячук, Біловар, Дубінчак, Малиш, Андрієвський, Михайленко, Караваєв, Саленко, Герич, Білий, Лобко, Кремчанін, Балаба.

Нагадаємо, раніше Динамо анулювало квитки на матч із Шахтарем (27 жовтня), придбані з акаунтів перекупників. Наразі команда Олександра Шовковського лідирує у турнірній таблиці УПЛ з 22 очками у 8 матчах.