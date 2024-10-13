Динамо анулювало квитки на матч із Шахтарем, придбані із акаунтів перекупників

Динамо анулювало квитки на матч із Шахтарем, які були придбані із акаунтів з підозрілими транзакціями.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу:

"Ми бачимо всі спроби перекупників обійти систему і не залишимо цього без наслідків. Завдяки аналізу нашого квиткового оператора, всі акаунти з підозрілими транзакціями були заблоковані, а квитки, придбані з порушеннями, анульовані.

Квитки, придбані через неофіційні ресурси, у перекупників або обхідними шляхами, є недійсними – і не дають право на відвідування матчу.

Будь ласка, купуйте квитки лише на офіційних ресурсах! Тільки так ми разом зупинимо спекуляції з квитками. Ми як організатори залишаємо за собою право перевіряти документи, що посвідчують особу, на вході, щоб уникнути порушень".

Матч 11-го туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського 27 жовтня. Початок зустрічі – о 18:00.