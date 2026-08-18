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Загребське Динамо зіграло внічию з Вікінгом, Ліон розійшовся миром із Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів

Микола Літвінов — 18 серпня 2026, 23:56
Загребське Динамо зіграло внічию з Вікінгом, Ліон розійшовся миром із Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 18 серпня, відбулися перші матчі фінального кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Першими розпочали загребське Динамо та норвезький Вікінг. Команди забили чотири м'ячі за 39 хвилин першого тайму. Першим відзначився Бельо, а потім Лісіца, але згодом норвежці відповіли своїми забитими м'ячами від Крістіансена та Тріпича.

У другій половині зустрічі гравці обох колективів більше не знайшли в собі сил, аби відзначитися ще одним голом.

Зустріч між болгарським Левскі та грецьким АЕКом була менш результативною. Команди за 90 хвилин так і не порадували вболівальників забитими м'ячами.

Нічийну естафету також прийняли турецький Фенербахче та французький Ліон. Першим розписався у воротах суперника Опенда, проте вже на початку другої 45-хвилинки скандальний Грінвуд відновив паритет.

Ліга чемпіонів, кваліфікація
Четвертий раунд, перші матчі, 18 серпня

Динамо Загреб (Хорватія) – Вікінг (Норвегія) 2:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 6 Бельо, 2:0 – 10 Лісіца, 2:1 – 26 Крістіансен, 2:2 – 39 Тріпич.

Левскі (Болгарія) – АЕК (Греція) 0:0 (0:0)

Фенербахче (Туреччина) – Ліон (Франція) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Опенда, 1:1 – 47 Грінвуд.

Нагадаємо, що раніше на відбірковому етапі Ліги чемпіонів сталися розгроми від Ліона та Сабаха та виліт Црвени Звезди. 

Ліга чемпіонів

Ліга чемпіонів

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