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Динамо вже програвало: визначилась суддівська бригада на матч Шахтар – Брест в Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 20 січня 2025, 13:17
Динамо вже програвало: визначилась суддівська бригада на матч Шахтар – Брест в Лізі чемпіонів
Сандро Шерер
Getty images

Стала відома суддівська бригада на поєдинок сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів з Брестом.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головним арбітром призначено Сандро Шерер зі Швейцарії. Лайнсменами матчу будуть Штефан де Алмейда та Йонас Ерні.

Арбітром VAR призначено співвітчизника головного рефері Федай Сана.

Зазначимо, що Шерер влітку 2024 року обслуговував поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів між київським Динамо та Зальцбургом, який столичний клуб програв 0:2.

Після шести зіграних матчів "гірники" знаходяться на 27 місці у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі чотири очки.

Брест знаходиться на сьомій стрічці, набравши 13 залікових балів.

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Нагадаємо, матч проти Бреста відбудеться у середу, 22 січня, на "Фельтіс-Арені". Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

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