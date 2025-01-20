Усе, що потрібно знати про матч Шахтар – Брест у Лізі чемпіонів

У середу, 22 січня, донецький Шахтар проведе сьомий матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" буде французький Брест.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Шахтар (Україна)

Останні матчі

Ліга чемпіонів: +1=1-4 (27 місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів – (-8).

За 6 турів "гірники" програли Аталанті (0:3), Арсеналу (0:1), ПСВ (2:3) та Баварії (1:5), розписали мирову з Болоньєю (0:0) і перемогли Янг Бойз (2:1).

Чемпіонат України: +10=3-3 (Третє місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів – (+26).

За останні 5 матчів Шахтар переміг Зорю (3:1), Інгулець (6:0) та Ворсклу (3:1) а також розписав мирову з Рухом (1:1) і програв Поліссю (0:1).

Найкращі бомбардири

Георгій Судаков: 9 голів та 4 асисти за 24 матчі; Артем Бондаренко: 8 голів та 2 асисти за 22 матчі; Олександр Зубков: 7 голів та 4 асисти за 19 матчів.

Травмовані гравці

Немає

ФК Шахтар

Брест (Франція)

Останні матчі

Ліга чемпіонів: +4=1-1 (7 місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів – (+4).

За 6 турів клуб переміг ПСВ (1:0), Спарту Прагу (2:1), Зальцбург (4:0) і Штурм (2:1), програв Барселоні (0:3) та розписав мирову з Баєром (1:1).

Чемпіонат Франції: +8=1-9 (9 місце в турнірній таблиці).

Різниця забитих і пропущених голів – (-3).

За останні 5 матчів Брест переміг Ренн (2:1), Ліон (2:1) та Нант (4:1), а також програв Ліллю (3:1) і Анже (2:0).

Найкращі бомбардири

Людовік Ажорк: 7 голів та 4 асисти за 23 матчі; Абдалла Сіма: 7 голів та 2 асисти за 20 матчів; Роман Дель Кастільйо: 4 голи та 4 асисти за 22 матчі.

Травмовані гравці

Массадіо Айдара (захисник); Джордан Амаві (захисник); Сумаїла Кулібалі (захисник), Жульєн ле Кардіналь (захисник); Жонас Мартен (півзахисник).

Особисті зустрічі

Це буде перша офіційна гра між командами.

До цього Шахтар 17 разів грав проти клубів із Франції. В українського колективу 7 перемог, 6 нічиїх та 4 поразки.

Своєю чергою Брест жодного разу не зустрічався з українськими колективами.

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Криськів, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевін, Сікан.

Брест: Бізот – Лала, Шардонне, Ндіає, Зогбе, Камара, Фернандеш, Маньєтті, Думбія, Ажорк, Бальде.

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна". Також наш сайт проведе текстову трансляцію.

Прогноз Чемпіона

Нічия – 1:1.

Зауважимо, що за версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має Шахтар. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Шахтаря – 2,61;

Нічия – 3,40;

Перемога Бреста – 2,75.

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