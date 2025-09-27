Динамо встановило клубний рекорд за безпрограшною серією в УПЛ

Динамо Київ встановило новий клубний рекорд за безпрограшною серією в межах чемпіонату України.

У матчі 7-го туру "біло-сині" не втримали перемогу над Карпатами, але ця гра стала 39-ю поспіль, в якій підопічні Шовковського не програли. Востаннє Динамо програвало у 28 турі сезону-2023/24 – тоді кияни програли Шахтарю 0:1.

Попередню серію було встановлено у 2014-2015 роках, коли "біло-синіх" тренував Сергій Ребров. Тоді рекорд Динамо перервав донецький Шахтар, перегравши у жовтні 2015-го столичний гранд з рахунком 3:0.

Зазначимо, що загалом рекорд за кількістю матчів без поразок в УПЛ належить Шахтарю – 55 матчів поспіль, яка тривала з липня 2000 року по серпень 2002-го.

У наступному турі Динамо гратиме з Металістом 1925 – поєдинок відбудеться 5 жовтня, стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.

