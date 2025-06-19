Стало відомо, чому Динамо оформлює команді британські візи

Чемпіон України київське Динамо готується до єврокубкової кампанії сезону 2025/26, де команда стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів.

За інформацією Чемпіона, в межах підготовки до єврокубкового сезону Динамо вирішило оформити всій команді британські мультивізи терміном на 2 роки. Вже наступного тижня футболісти будуть проходити біометрію (фотографуватися та здавати відбитки пальців).

Когось це ініціатива може здивувати, адже першим суперником киян у кваліфікації Ліги чемпіонів буде переможець пари Жальгіріс Вільнюс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта) і поки мова про матчі з британськими командами не йде.

Але насправді рішення виглядає логічним. Оформлення британських віз в середньому займає 3-4 тижні. Якщо ж подавати на "пріоріті", (термінове оформлення, розгляд до 5 робочих днів), то потрібно доплачувати за цей додатковий сервіс по 650 євро за кожну подачу.

Тож Динамо, яке має амбіційні плани на наступний сезон, вирішило підстрахуватися і спокійно оформити команді британські візи, щоб унеможливити появу форс-мажорів і паралельно зекономити гроші.

Нагадаємо, що останній раз у Великий Британії Динамо грало в серпні 2024 року, коли в межах 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів приємно здивувало своїх фанів, обігравши на Hampden Park Глазго Рейнджерс 2:0.

Цікаво, що шлях в єврокубках кияни також розпочали з матчів на території Великої Британії. В дебютному єврокубковому матчі, який відбувся 12 вересня 1965 року в межах 1/16 Кубку Кубків в місті Колрейн (Північна Ірландія), Динамо розгромило місцевий Шоуграундс 6:1. Дублем в тому матчі відмітився Андрій Біба, якому 10 серпня виповниться 88 років.

Символічно, що Біба, який забив перший гол Динамо в єврокубках і досі відвідує всі домашні матчі команди та має контракт з клубом (!). Пожиттєвий контракт з Динамо Андрію Андрійовичу на його 70-річний ювілей подарував президент клубу Ігор Суркіс.

Як відомо, 18 червня, у швейцарському Ньйоні також відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26, де своїх суперників дізналися Олександрія та Полісся.