Динамо відмовилося від ідеї підписання колумбійського вінгера

Київське Динамо слідкувало за колумбійським вінгером Форталези Ніколасом Родрігесом.

Як інформує Dynamo.kiev.ua, 20-річний гравець справді був у роботі у селекційної служби "біло-синіх", але наразі він уже не входить у сферу інтересів киян і не є одним із потенційних новачків команди.

При цьому жодних пропозицій Форталезі від Динамо щодо Родрігеса не надходило.

Нагадаємо, за Динамо вже виступав представник цього клубу, а саме Браян Себальос. Колумбієць приєднався до "біло-синіх" влітку 2024 року на правах оренди. Втім, з того часу Себальос зіграв три матчі за киян у чемпіонаті України, забивши один гол.

У підсумку столичний клуб відмовився від співпраці з гравцем, який пізніше перейшов у Нью-Інгленд Революшн, який грає у МЛС.