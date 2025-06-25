Півзахисник київського Динамо продовжить кар'єру в чемпіонаті Грузії
Александре Пейкрішвілі
Динамо Тбілісі
Півзахисник київського Динамо Александре Пейкрішвілі продовжить кар'єру в Динамо Тбілісі.
Про це повідомила пресслужба грузинського клубу.
19-річний футболіст проведе у Грузії весь сезон 2025/26.
Нагадаємо, що Александре Пейкрішвілі влітку 2024 року перейшов з Динамо Тбілісі в київський клуб. Він підписав контракт із киянами терміном на 5 років.
У сезоні 2024/25 Александре Пейкрішвілі зіграв 27 матчів за Динамо U-19. На рахунку гравця 7 голів та 1 асист.
Орієнтовна вартість півзахисника складає 200 тисяч євро.
Раніше вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко оцінив шанси команди потрапити до основного етапу Ліги чемпіонів, зазначивши, що шлях буде складним.