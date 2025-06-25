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Півзахисник київського Динамо продовжить кар'єру в чемпіонаті Грузії

Олексій Мурзак — 25 червня 2025, 23:40
Півзахисник київського Динамо продовжить кар'єру в чемпіонаті Грузії
Александре Пейкрішвілі
Динамо Тбілісі

Півзахисник київського Динамо Александре Пейкрішвілі продовжить кар'єру в Динамо Тбілісі.

Про це повідомила пресслужба грузинського клубу.

19-річний футболіст проведе у Грузії весь сезон 2025/26.

Нагадаємо, що Александре Пейкрішвілі влітку 2024 року перейшов з Динамо Тбілісі в київський клуб. Він підписав контракт із киянами терміном на 5 років.

У сезоні 2024/25 Александре Пейкрішвілі зіграв 27 матчів за Динамо U-19. На рахунку гравця 7 голів та 1 асист.

Орієнтовна вартість півзахисника складає 200 тисяч євро.

Раніше вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко оцінив шанси команди потрапити до основного етапу Ліги чемпіонів, зазначивши, що шлях буде складним.

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