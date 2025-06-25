Півзахисник київського Динамо продовжить кар'єру в чемпіонаті Грузії

Півзахисник київського Динамо Александре Пейкрішвілі продовжить кар'єру в Динамо Тбілісі.

Про це повідомила пресслужба грузинського клубу.

19-річний футболіст проведе у Грузії весь сезон 2025/26.

Aleksandre Peikrishvili (19 ans)🇬🇪 va être prêter au Dinamo pour le reste de la saison ! C'est un retour dans son club formateur lui qui avait été vendu au Dynamo de Kiev 🇺🇦 il y a 1 an, c'est un milieu central pic.twitter.com/2RTMpX4qkD — Dinamo Tbilisi (Fr) (@FrDinamo) June 25, 2025

Нагадаємо, що Александре Пейкрішвілі влітку 2024 року перейшов з Динамо Тбілісі в київський клуб. Він підписав контракт із киянами терміном на 5 років.

У сезоні 2024/25 Александре Пейкрішвілі зіграв 27 матчів за Динамо U-19. На рахунку гравця 7 голів та 1 асист.

Орієнтовна вартість півзахисника складає 200 тисяч євро.

Раніше вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко оцінив шанси команди потрапити до основного етапу Ліги чемпіонів, зазначивши, що шлях буде складним.