Робитимемо все можливе і неможливе: Ярмоленко – про шанси Динамо вийти в основний етап Ліги чемпіонів

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко оцінив шанси команди потрапити до основного етапу Ліги чемпіонів, зазначивши, що шлях буде складним.

Його слова наводить Dynamo.kiev.ua.

"Шлях буде справді складний. Але ми дуже хочемо потрапити до основного етапу Ліги чемпіонів. Робитимемо все можливе і неможливе, щоб вирішити це завдання. Зараз пройдемо збори та готуватимемося від суперника до суперника.



Сподіваюся, пройдемо найближчого опонента, а тому готуватимемося до наступного суперника. Звичайно, хочеться потрапити до основного етапу Ліги чемпіонів, але ми розуміємо, що буде дуже складно", – зазначив Ярмоленко.