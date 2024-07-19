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Динамо U-19 із голом грузинського новачка перемогло ЮКСА у товариському матчі

Владислав Уткін — 19 липня, 13:51
Динамо U-19 із голом грузинського новачка перемогло ЮКСА у товариському матчі

ЮКСА зазнала поразки від молодіжного складу київського Динамо у товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

У складі киян голами відзначились Александре Пейкрішвілі, Роман Саленко та Владислав Герич.

Товариський матч
19 липня

Динамо U-19 — ЮКСА 3:2

Голи: 0:1 - 2 Пейкрішвілі, 1:1 - 31 Євдокимов, 1:2 - 41 Саленко, 2:2 - 51 Ховайко, 3:2 - 53 Герич.

Нагадаємо, що Пейкрішвілі напередодні приєднався до київського клубу із Динамо Тбілісі. Гравець виступає за збірну Грузії U-18 та є її капітаном. У клубному футболі він виступав переважно за другу команду, зіграв 28 матчів та відзначився 9 результативними ударами.

Зазначимо, що це був останній товариський матч для ЮКСА на тренувальному зборі. Напередодні клуб не залишив шансів для Маріуполя (6:2).

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