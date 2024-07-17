Динамо підписало 18-річного грузинського футболіста

18-річний грузинський півзахисник Динамо Тбілісі Александре Пейкрішвілі перейшов у київське Динамо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що угода між футболістом та командою розрахована на 5 років. Про суму переходу наразі не повідомляється.

Пейкрішвілі виступає за збірну Грузії U-18 та є її капітаном. У клубному футболі він виступав переважно за другу команду, зіграв 28 матчів та відзначився 9 результативними ударами.

Динамо активно проводить це літнє трансферне вікно. Раніше київський клуб підписав Олександра Піхальонка та Валентина Рубчинського з Дніпра-1, а також колумбійського центрального захисника Браяна Себальоса.