Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо підписало 18-річного грузинського футболіста

Микола Дендак — 17 липня, 00:10
Динамо підписало 18-річного грузинського футболіста

18-річний грузинський півзахисник Динамо Тбілісі Александре Пейкрішвілі перейшов у київське Динамо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що угода між футболістом та командою розрахована на 5 років. Про суму переходу наразі не повідомляється.

Пейкрішвілі виступає за збірну Грузії U-18 та є її капітаном. У клубному футболі він виступав переважно за другу команду, зіграв 28 матчів та відзначився 9 результативними ударами.

Динамо активно проводить це літнє трансферне вікно. Раніше київський клуб підписав Олександра Піхальонка та Валентина Рубчинського з Дніпра-1, а також колумбійського центрального захисника Браяна Себальоса.

Динамо Київ Динамо Тбілісі

Динамо Київ

Динамо підписало меморандум про відновлення відділення Охматдиту
Динамо дозаявило двох гравців на сезон УПЛ
Ярмоленко дзвонив потенційному новачку Динамо
Вінгер Динамо перейшов у китайський клуб
Скандальний вінгер Динамо може перейти у клуб з ОАЕ

Останні новини