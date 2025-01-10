Динамо та збірна України у цейтноті, Ребров та Шахтар під загрозою. Головні прогнози на 2025 рік

Січень – початок року, а тому – час планування. А також загадування наперед, а інколи – намагання передбачити майбутнє. Саме тому для кращого розуміння приводів, які виглядають обов'язковими для обговорення й такими, які вплинуть на подальший розвиток ситуації навколо завжди актуальних тем, варто поговорити про те, що виглядає найважливішим.

Чемпіон звертається до теми "вангування", і пропонує свій погляд на основні події наступних майже 12 місяців, вірогідність яких виглядає високою.

Динамо не віддасть 1 місце в УПЛ

До відновлення сезону в Прем'єр-лізі Динамо підходить в солідному статусі вираженого домінанта. Жодної поразки, +5 від найближчого конкурента, щонайменше +7 від Шахтаря навіть за втраченими балами. Однак перевага "біло-синіх" над Шахтарем та Олександрією вимірюється не тільки, і навіть не стільки в залікових балах, скільки в аспектах, які мають на долю визначення володаря титулу іще більший вплив.

На фоні провального провалу у єврокубках Олександру Шовковському вдається утримувати ситуацію в чемпіонаті за рахунок постійного знаходження балансу. Чого не скажеш про тих же "гірників" та "агрономів". І навіть якщо у другому колі "біло-сині" раптом почнуть гальмувати та втрачати солідний гандикап, наразі виглядає так, що нікуди не подінуться щонайменше деякі труднощі у грі конкурентів.

Збірна України посяде 2 сходинку у відборі до ЧС-2026

"Синьо-жовті" зіграють з Азербайджаном, Ісландією та Хорватією/Францією. І навіть якщо балканці несподівано виявляться сильнішими за "гальських півнів", реальність для України – хіба що помірно оптимістична. Не в нашому становищі й не з нашими реаліями сподіватися на кращий сценарій.

Наразі стан та можливості збірної України дозволяє належати радше ближче до Ісландії, з якою насправді може розгорітися боротьба за 2 місце в таблиці, ніж сподіватися на 1 позицію як підсумок командних зусиль. Варто нагадати, що 2 сходинка дозволяє претендувати на вихід у фінальну частину через подальші бар'єри вже навесні 2026-го.

Ребров не втратить роботу

Важко не погодитися із Олегом Федорчуком, розмову із яким Чемпіон провів напередодні. Дійсно – головний тренер національної збірної вже не в тому становищі, коли його позиції є беззаперечно стійкими. Разом з тим, важелів, як змінити ситуацію на краще, так і бодай її не погіршити, зберігаючи такий собі статус-кво у результатах, в Сергія Реброва іще вдосталь.

Будь-яка команда грає так, як їй дозволяє суперник. Від сили опонента залежить і виступ у тому чи іншому змаганні чи матчі. Й у випадку головної команди країни вельми важливим є саме фактор можливостей візаві "синьо-жовтих". Навіть якщо Бельгія як чи не найслабша, але однаково збірна з когорти топів, виявиться сильнішою в дуелі за місце в Лізі А Ліги націй, головне завдання в іншому. Мова про вихід на чемпіонат світу. Й саме у квартеті відбору ті, з ким Україні належить сперечатися за право опинитися серед кращих, нездоланними перешкодами не виглядають. То ж ризикнемо передбачити, що й "пред’являти" Реброву по факту буде нічого.

Ярмолюк виграє боротьбу за місце у складі Брентфорда та збірної України

Найбільш ризикована "ставка". 20-річний півзахисник клубу АПЛ прогресує і проводить, можливо, найкращий сезон у кар'єрі, проте й неозброєним оком неважко помітити, що Ярмолюк поки надто обережний у грі з м'ячем. Українець свідомо обирає частіше надійний варіант позбавитися від мяча, віддавши круглого партнеру, ніж піти на загострення, проявивши ініціативу.

Втім, зважаючи на довіру тренерського штабу "бджіл" та довгоочікувану увагу з боку Реброва, в Ярмолюка є всі шанси хиби в своїй грі усунути та продовжити прогресувати. Що найважливіше – обставини складаються на його користь. У клубі дійсно яскравих виконавців, які здатні робити різницю, на позиції Ярмолюка нема, про проблеми ж у центральній зоні національної збірної ми не втомлюємося писати не перший місяць. Саме тому вже 2025-й може стати для ексфутболіста Дніпра-1 тим роком, який дійсно можна буде назвати проривним.

Манчестер Сіті потрапить у ідеальний шторм

Один з трьох найбагатших клубів Європи несподівано опинився перед обличчям великих загроз. Негаразди обсіли "містян" із усіх боків. Команда потрапила у небувалу кризу в чемпіонаті Англії, з якої почала виборсуватися тільки в останніх матчах, а в Лізі чемпіонів покращити далеке від ідеального становище ще тільки належить. Клуб же може отримати надзвичайно потужний удар у випадку, якщо за підсумками "суду століття" проти нього буде ухвалено обвинувальний вирок. Причому з урахуванням хиткої приємності спортивної складової в житті клубу, важко навіть сказати, з чим у МС нині гірше – із суто футбольними справами чи в площині юридичних розбірок.

За таких обставин важко всім, але головним потенційним цапом-відбувайлом наразі є Жозеп Гвардіола. Навіть з урахуванням грандіозних планів на трансферному ринку вивести команду зі стану мотиваційної сплячки буде надзвичайно важко. Не варто забувати – хто б не поповнив склад колективу внаслідок нехай і найбільш кропіткої роботи на ринку, для якісних змін потрібне те, що за гроші не куплять навіть шейхи – час.